"Білі янголи" евакуювали цивільних із Лиманської громади Донеччини

Екіпаж "Білих янголів" врятував з-під обстрілів мирних мешканців Лиманської громади на Донеччині.
Про це повідомляє Нацполіція України.
"Під ворожими обстрілами поліцейські продовжують вивозити людей з населених пунктів, розташованих на лінії фронту. Цього разу з Лиманського напрямку евакуювали семеро людей і двох котів", — ідеться у повідомленні.
Серед врятованих — поранений чоловік і літня жінка, яка потребує медичного догляду після нещодавньої операції.
Усі евакуйовані вже перебувають у безпеці.
- Екіпаж "Білі янголи" спільно із представниками "Червоного хреста" евакуювали трьох мирних мешканців прифронтової Куп'янщини у Харківській області.