"Білі янголи" евакуювали цивільних із Лиманської громади Донеччини

Поліцейські евакуювали сімох цивільних і двох котів.

"Білі янголи" евакуювали цивільних із Лиманської громади Донеччини
Евакуація цивільного населення з Донеччини
Фото: Скріншот з відео

Екіпаж "Білих янголів" врятував з-під обстрілів мирних мешканців Лиманської громади на Донеччині. 

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Під ворожими обстрілами поліцейські продовжують вивозити людей з населених пунктів, розташованих на лінії фронту. Цього разу з Лиманського напрямку евакуювали семеро людей і двох котів", — ідеться у повідомленні.

Серед врятованих — поранений чоловік і літня жінка, яка потребує медичного догляду після нещодавньої операції.

Усі евакуйовані вже перебувають у безпеці.
