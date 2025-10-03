Екіпаж "Білі янголи" спільно із представниками "Червоного хреста" евакуювали трьох мирних мешканців прифронтової Куп'янщини у Харківській області.

Про це розповіли у Нацполіції України.

"Правоохоронці разом із представниками Червоного Хреста України на броньованому автомобілі евакуювали трьох місцевих жителів, серед яких двоє — люди старшого віку. Усі вони доставлені до більш безпечного місця, де отримали необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Населений пункт, де мешкали люди, знаходиться всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Він перебуває під постійним вогневим контролем противника та щоденно зазнає обстрілів із різних видів озброєння.