Ракетний корабель, НПЗ та командний пункт: Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів та цілей РФ

Також уражено радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер" на Курщині.

Сили оборони уразили кілька важливих російських об'єктів на території РФ. Серед цілей: ракетний корабель ЗС РФ, НПЗ, командний пункт та військова техніка окупантів.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

У ніч на 4 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" (м. Кіриші, Ленінградська область, рф). На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік", — зазначають у Генштабі.

Також, в районі Онезького озера (Республіка Карелія рф), пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується.

Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Разом з тим, завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються.

"Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військових об’єктів рф та послаблення її військово-економічного потенціалу, зокрема в частині логістики, забезпечення пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та озброєнням", — наголошують у Генштабі.