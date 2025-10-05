У Вінницькій області унаслідок обстрілів РФ є влучання у промисловий об'єкт

У ніч на 5 жовтня російська армія атакувала Вінницьку область. Є влучання у цивільний об'єкт.
Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
"Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччини є влучання в промисловий цивільний обʼєкт. За інформацією станом на зараз постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.
Усі відповіді служби працюють на місці.
- Уночі і на світанку 5 жовтня армія Росії влаштувала чергову масовану атаку. За повідомленнями Повітряних сил, ракети тримали курс, зокрема, на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Рівненську.