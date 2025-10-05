У Вінницькій області унаслідок обстрілів РФ є влучання у промисловий об'єкт

У ніч на 5 жовтня російська армія атакувала Вінницьку область. Є влучання у цивільний об'єкт.

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччини є влучання в промисловий цивільний обʼєкт. За інформацією станом на зараз постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Усі відповіді служби працюють на місці.