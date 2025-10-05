Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Вінницькій області унаслідок обстрілів РФ є влучання у промисловий об'єкт

Постраждалих немає.

перша заступниця голови ОВА Наталя Заблолтна на місці удару
Фото: скриншот

У ніч на 5 жовтня російська армія атакувала Вінницьку область. Є влучання у цивільний об'єкт.

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччини є влучання в промисловий цивільний обʼєкт. За інформацією станом на зараз постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Усі відповіді служби працюють на місці.
