Внаслідок атаки по Львівській області є жертви і поранені. У Львові – пожежі (оновлено)

Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок атаки по Львівській області є жертви і поранені. У Львові – пожежі (оновлено)

В обласному центрі спалахнули пожежі. 

Внаслідок атаки по Львівській області є жертви і поранені. У Львові – пожежі (оновлено)
насліки російських обстрілів по Львову 5 жовтня
Фото: Андрій Садовий

Після чергової атаки російських військ у Львові спалахнуло кілька пожеж. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. 

За даними ДСНС Львівщини, унаслідок російського обстрілу 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми. Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами.

Фото: ДСНС

Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

За попередніми даними, підтвердженої інформації про небезпечні хімічні викиди наразі немає.

"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці", – наголошує Садовий.

Рятувальники вже працюють на місцях займання, ліквідовуючи наслідки обстрілів. Мешканців міста закликають не поспішати виходити надвір навіть після завершення повітряної тривоги, доки ситуація не буде повністю контрольована.

"Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють. Без паніки", – ідеться у повідомленні.

За інформацією Андрія Садового, у Львові внаслідок російської атаки горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

"Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", — наголосив мер міста.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies