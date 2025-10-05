Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Над Дніпропетровщиною Сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників

Ворог здійснив авіаудари по Покровській громаді Синельниківщини.

Над Дніпропетровщиною Сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 11 вересня 2025 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Уночі росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Сили ППО знищили 16 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"16 безпілотників, які ворог скерував на область, знищили наші захисники неба. Про це повідомили у ПвК", — ідеться у повідомленні.

Уночі росіяни вкотре вдарили КАБами по Покровській громаді Синельниківщини. Зруйнували 3 приватні будинки. 

Нікопольщину противник атакував з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Поцілив по райцентру й Марганецькій громаді. Там триває обстеження територій – фахівці з'ясовують наслідки. 

Минулося без постраждалих. 
