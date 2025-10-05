Над Дніпропетровщиною Сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників

Уночі росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Сили ППО знищили 16 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"16 безпілотників, які ворог скерував на область, знищили наші захисники неба. Про це повідомили у ПвК", — ідеться у повідомленні.

Уночі росіяни вкотре вдарили КАБами по Покровській громаді Синельниківщини. Зруйнували 3 приватні будинки.

Нікопольщину противник атакував з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Поцілив по райцентру й Марганецькій громаді. Там триває обстеження територій – фахівці з'ясовують наслідки.

Минулося без постраждалих.