На Харківщині росіяни атакували два авто, загинули дві людини і постраждала волонтерка

Розпочато досудові розслідування. 

На Харківщині росіяни атакували два авто, загинули дві людини і постраждала волонтерка
Фото: Прокуратура

Сьогодні росіяни атакували два автомобілі на Харківщині. В результаті загинули дві людини і постраждала волонтерка.

Про це повідомила пресслужба місцевої прокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 жовтня близько 12:00 російський ударний безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення дістала 37-річна волонтерка, яка була за кермом.

Також сьогодні орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у авто у с. Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.
