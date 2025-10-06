«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Відділення Київського Інституту кардіології, яке постраждало від російського обстрілу, відновило роботу

Відділення Київського Інституту кардіології, яке постраждало від російського обстрілу, відновило роботу

Завдяки підтримці ПриватБанку, одне із відділень Київського Інституту кардіології відновило роботу. Медичний заклад зазнав сильних пошкоджень внаслідок російського удару по Києву в ніч на неділю 28 вересня. Відтепер електрофізіологічна лабораторія медзакладу з рентген-операційною працює повноцінно.

“З перших годин після обстрілу ми були на контакті із керівництвом інституту, адже маємо давню історію співпраці й системно підтримуємо медичні заклади. Для нас було дуже важливо максимально оперативно визначити першочергові потреби й закупити те обладнання, яке допоможе закладу у найшвидші терміни відновити повноцінну роботу і продовжити рятувати пацієнтів. Нині інститут продовжує проводити операції та давати шанс на життя тим, хто цього потребує”, — каже Олеся Жулинська, Керівниця зі зв’язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку.

Завдяки благодійним пожертвам небайдужих клієнтів банку вдалося надати допомогу на загальну суму 2 899 407 гривень. З них 2,5 млн надав банк і ще майже 400 тисяч задонатили клієнти банку. За ці кошти вдалося закупити хірургічний стіл, світильник хірургічний, паровий стерилізатор та 5 хірургічних аспіраторів, що значно покращить відновлення роботи хірургічного відділення.

«Навіть попри обстріл ми не припиняли роботу, але через пошкодження кількох поверхів і електрофізіологічної лабораторії медзакладу з рентген - операційною, проводити операції повноцінно було складно. Завдяки підтримці ПриватБанку і сотень небайдужих українців, ми повністю відновили хірургічне відділення і тепер надаємо повний спектр послуг, який надавали і до російського обстрілу. Щорічно ми надаємо допомогу до 7000 тисяч пацієнтів, і нам було критично важливо не позбавляти їх цієї можливості», - говорить Сергій Лизогуб, завідувач електрофізичної лабораторії з рентген-операційною. 

Нагадаємо, у понеділок ПриватБанк повідомив, що виділяє 2,5 млн грн на відновлення пошкодженої медичної техніки Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска в Києві. Внаслідок російської комбінованої атаки будівля медзакладу була пошкоджена на рівні 3–5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали. На жаль, внаслідок атаки також загинула працівниця закладу і пацієнт. 
