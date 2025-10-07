На Херсонщині місцевий житель підірвався на міні на власному городі

У селищі Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області на міні підірвався місцевий житель.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

56-річний чоловік натрапив на вибухівку під час роботи на городі. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та часткову ампутацію стопи.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

“Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!”, ‒ зазначили в ОВА.