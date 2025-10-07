Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині місцевий житель підірвався на міні на власному городі

Чоловіку зробили часткову ампутацію стопи.

На Херсонщині місцевий житель підірвався на міні на власному городі
Фото: ДСНС

У селищі Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області на міні підірвався місцевий житель. 

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

56-річний чоловік натрапив на вибухівку під час роботи на городі. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та часткову ампутацію стопи.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги. 

“Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!”, ‒ зазначили в ОВА.

  • Раніше мешканець тої ж Великої Олександрівки підірвався на російській міні "пелюстка". Інцидент також стався на городі, внаслідок вибуху 69-річний місцевий житель отримав вибухову травму та ампутацію стопи.
