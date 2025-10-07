Укренерго повідомило про знеструмлення у чотирьох областях через обстріли

Споживачів просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00.

Станом на ранок 7 жовтня у чотирьох областях України є знеструмлення унаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Напередодні та вже поточної доби росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Складною залишається ситуація на Сумщині", – зазначили там.

На Чернігівщині обленерго вимушено запровадило погодинні відключення в обсязі двох черг. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами.

В Укренерго наголошують, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 7 жовтня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у понеділок. Причина – утримання хмарної погоди у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 6 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Тому споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію і не вмикати кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00.