Департамент КМДА закупив спецавтомобілі для рятувальників, переплативши майже 11 млн гривень, - прокуратура

«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоЖиття

Департамент КМДА закупив спецавтомобілі для рятувальників, переплативши майже 11 млн гривень, - прокуратура

Директору Департаменту муніципальної безпеки Ткачуку повідомлено ще одну підозру. 

Департамент КМДА закупив спецавтомобілі для рятувальників, переплативши майже 11 млн гривень, - прокуратура
Роман Ткачук (в центрі)

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них (ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки).

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що в 2022 року Департамент за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників і завдав територіальній громаді столиці збитків на майже 11 млн гривень. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: Прокуратура Києва

  • Нагадаємо, що директором Департаменту муніципальної безпеки КМДА є Роман Ткачук. Він отримав щонайменше п’ять підозр, пов’язаних із службовою недбалістю та розтратою бюджетних коштів.
  • Зокрема, у 2022 року Ткачук  уклав договір на закупівлю генераторів для пунктів обігріву на суму понад 28,6 млн грн.  Незважаючи на звільнення генераторів від ПДВ згідно з постановою Кабміну, він підписав платіжне доручення з податком, що могло спричинити збитки у 1,8 млн грн
  • У 2023 році Ткачук отримав підозру в службовій недбалості після загибелі людей біля закритого укриття. 
  • Також його підозрювали у нібито співучасті в розкраданні 65 млн грн на переміщенні плавучої насосної станції на річку Десна. 
  • Крім цього, Ткачуку інкримінують ймовірне розкрадання коштів на встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці, за яку нібито "переплатили" близько 250 000 гривень.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies