Департамент КМДА закупив спецавтомобілі для рятувальників, переплативши майже 11 млн гривень, - прокуратура

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них (ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки).
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Встановлено, що в 2022 року Департамент за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників і завдав територіальній громаді столиці збитків на майже 11 млн гривень.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
- Нагадаємо, що директором Департаменту муніципальної безпеки КМДА є Роман Ткачук. Він отримав щонайменше п’ять підозр, пов’язаних із службовою недбалістю та розтратою бюджетних коштів.
- Зокрема, у 2022 року Ткачук уклав договір на закупівлю генераторів для пунктів обігріву на суму понад 28,6 млн грн. Незважаючи на звільнення генераторів від ПДВ згідно з постановою Кабміну, він підписав платіжне доручення з податком, що могло спричинити збитки у 1,8 млн грн.
- У 2023 році Ткачук отримав підозру в службовій недбалості після загибелі людей біля закритого укриття.
- Також його підозрювали у нібито співучасті в розкраданні 65 млн грн на переміщенні плавучої насосної станції на річку Десна.
- Крім цього, Ткачуку інкримінують ймовірне розкрадання коштів на встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці, за яку нібито "переплатили" близько 250 000 гривень.