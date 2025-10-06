Департамент КМДА закупив спецавтомобілі для рятувальників, переплативши майже 11 млн гривень, - прокуратура

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі спеціальних аварійно-рятувальних машин для Києва та додаткового обладнання на них (ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинили тяжкі наслідки).

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що в 2022 року Департамент за завищеною вартістю закупив 6 спеціалізованих автомобілів для столичних рятувальників і завдав територіальній громаді столиці збитків на майже 11 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: Прокуратура Києва