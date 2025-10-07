Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Викрито групу з 11 осіб, які займались контрабандою елітних годинників з Гонконгу, Китаю та ОАЕ

Товари приховувалися у салонах вагонів та ввозилися без митного контролю.

Викрито групу з 11 осіб, які займались контрабандою елітних годинників з Гонконгу, Китаю та ОАЕ, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Слідством встановлено, що впродовж липня 2024 – червня 2025 року організована група осіб, до складу якої входили провідники поїзду міжнародного сполучення, систематично перевозили через митний кордон України елітні годинники марок «Audemars Piguet» та «Rolex», закуплені у Гонконзі, Китаї та ОАЕ.

Товари приховувалися у салонах вагонів та ввозилися без митного контролю з метою подальшої реалізації на території України через магазин закритого типу у Києві.

У ході проведених обшуків вилучено документи, мобільні телефони та безпосередньо предмети контрабанди, що підтверджують участь групи у вчиненні кримінальних правопорушень.

Загальна вартість виявленої контрабанди перевищує 11 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід: організатору – тримання під вартою з альтернативою застави 9 млн грн, ще двом пособникам – тримання під вартою із альтернативою застави по 908 тис. грн, іншим  – цілодобовий домашній арешт, нічний домашній арешт та особисте зобов’язання.