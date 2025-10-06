Сили оборони: ворог намагається висадитися в острівній зоні Дніпра на Херсонщині

Російська армія намагається висадити штурмовиків на островах Круглий, Малий, Білогрудий та Олексіївський на Придніпровському напрямку, аби замінити бійців, які вже там знаходяться.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"На Придніпровському напрямку ворог зараз намагається спробувати провести висадку бійців, і змінити тих, котрі там знаходяться. Це там, де острови Круглий, Малий, Білогрудий, Олексіївський", – каже Волошин.

Речник також додає, що російські окупанти намагаються організувати на островах спостережні пости та провести логістичне забезпечення, однак українські підрозділи перешкоджають цим діям.