Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія знову масовано вдарила по Україні: під атакою, зокрема, Львів (доповнено)

Інформація про наслідки поки невідома, атака станом на 7 годину все ще продовжується. 

Росія знову масовано вдарила по Україні: під атакою, зокрема, Львів (доповнено)
Обстріл Чернігівської області
Фото: ДСНС України в Telegram

Уночі і на світанку 5 жовтня армія Росії влаштувала чергову масовану атаку. За повідомленнями Повітряних сил, ракети тримали курс, зокрема, на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Рівненську.

Були попередження про балістичну загрозу і для Житомирської, Одеської областей та Києва. Атака почалася з дронів і продовжилася ракетами.

Станом на 7:17 для частини областей і Києва почалися відбої, але для західних областей небезпека все ще актуальна: в їхньому напрямку рухалися дрони.

"Відбій ракетної небезпеки по областях. Триває атака ударних БпЛА", – написали Повітряні сили близько 7:20. Вони попередили про нові групи дронів, які зайшли в Україну.

Львів і область

За інформацією ДСНС України, на Львівщині унаслідок російської атаки 4 людей загинули, ще 4 постраждали. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

Обласний центр зазнав багатогодинної атаки дронами і ракетами. 

"У Львові чути повторну серію вибухів. Працює ППО. Будьте в безпечному місці!" – написав мер міста Андрій Садовий близько 5 ранку.

У зв'язку з тривалою атакою є зміни в курсуванні транспорту. Станом на 6:54 на місто сунула нова група ракет. 

Після 7 години Садовий повідомив про часткове знеструмлення.

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", – сказав він.

У місті – декілька пожеж, розповів мер міста

"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму", – повідомив Садовий.

За уточненими даними, внаслідок атаки загорівся індустріальний парк. Це повністю цивільний об'єкт. 

"У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", – сказав мер.

Sparrow у Львові
Фото: Андрій Садовий у Telegram
Sparrow у Львові

Після 9 години атака закінчилася.

Є пошкодження і в селі Лапаївка: там пошкоджено будинки, пише Суспільне

Івано-Франківськ

Мер міста Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО. Відповідні повідомлення з'явилися декілька разів. Після 8 години Марцінків повідомив про нові вибухи.

За уточненими даними від керівниці ОВА Світлани Онищук, під атакою перебувала критична інфраструктура. 

"В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок", – розповіла вона.

За оновленими даними, поранена одна людина в Івано-Франківському районі. Там пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази. В Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.

Власники постраждалих осель можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Деталі за телефоном: (0342) 75-24-67. 

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку до обласної державної адміністрації або до департаменту соціальної політики ОДА, додавши такі документи:

  • заяву із зазначенням обставин події;
  • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
  • довідку про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні (оригінал);
  • копію документу, що підтверджує право власності на нерухомість;
  • рішення комісії щодо надання компенсації;
  • копію інформаційної довідки про правопорушення;
  • банківські реквізити (рахунок).



Запоріжжя

1 людина вбита і десять поранені внаслідок нічної атаки, розповіли в ДСНС. 

"Вночі ворог завдав комбінованого удару по місту, застосувавши БпЛА та керовані авіабомби. Вибухи спричинили пожежі у приватному секторі – горіли житлові будинки, а також у багатоповерхівці, де пошкоджено будівлю та два легкові автомобілі", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Постраждали 8 приватних будинків, 8 багатоповерхівок і декілька нежитлових будівель. 

Обстріл Запоріжжя 5 жовтня
Фото: ДСНС України в Telegram
Обстріл Запоріжжя 5 жовтня

Без газопостачання залишилися 290 абонентів.

Київ

Про роботу ППО мер міста Віталій Кличко повідомив близько 2:40. Інформації про наслідки нема.

Черкаська область

Тривога в області тривала 7 годин. Начальник ОВА Ігор Табурець повідомив, що захисники збили 13 БпЛА.

"Травмованих немає. Це найголовніше. Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади «Обленерго» вже працюють", – сказав він.

Тернопільська область 

Тут працювала ППО, розповів очільник ОВА Сергій Тюрін.

"Під час нічної атаки працювали наші Сили ППО. Є збиття, про деталі повідомлю пізніше. Станом на зараз інформації щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходило", – сказав він.

Чернігівська область

Пошкоджено інфраструктуру. 

"Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів", – сказали в ДСНС України.

Удар по Чернігівській області
Фото: ДСНС України в Telegram
Удар по Чернігівській області

Вінницька область 

Ворог вдарив по промисловості. За інформацією ОВА, без потерпілих. 

Це – наслідки масованої атаки по областях. По Харківській, Сумській, Донецькій ворог б'є фактично цілодобового і різними типами озброєння. 
﻿
