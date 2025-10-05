У Запоріжжі повернули світло всім знеструмленим після нічної атаки РФ

Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі повернули світло всім знеструмленим після нічної атаки РФ

Ворог позбавив світла понад 73 тисячі абонентів. 

У Запоріжжі повернули світло всім знеструмленим після нічної атаки РФ
Наслідки російських обстрілів у м. Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Усі споживачі, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, заживлені. 

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він нагадав, що ворог позбавив світла понад 73 тисячі абонентів. 

“Дякую енергетикам за те, що повертаєте світло і надію!”, ‒ зазначив голова ОВА.

  • Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, десять – поранено. Ворог завдав понад 700 ударів по області по 18 населених пунктах Запорізької області.
  • У Запоріжжі пошкоджено вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань, в інших вибиті вікна та пошкоджені фасади.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies