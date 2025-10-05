У Запоріжжі повернули світло всім знеструмленим після нічної атаки РФ

Усі споживачі, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, заживлені.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Він нагадав, що ворог позбавив світла понад 73 тисячі абонентів.
“Дякую енергетикам за те, що повертаєте світло і надію!”, ‒ зазначив голова ОВА.
- Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, десять – поранено. Ворог завдав понад 700 ударів по області по 18 населених пунктах Запорізької області.
- У Запоріжжі пошкоджено вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань, в інших вибиті вікна та пошкоджені фасади.