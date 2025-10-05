У Запоріжжі повернули світло всім знеструмленим після нічної атаки РФ

Наслідки російських обстрілів у м. Запоріжжя

Усі споживачі, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, заживлені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він нагадав, що ворог позбавив світла понад 73 тисячі абонентів.

“Дякую енергетикам за те, що повертаєте світло і надію!”, ‒ зазначив голова ОВА.