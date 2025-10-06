Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині ворог атакував енергооб'єкт

Енергетики уже приступили до відновлення.

На Чернігівщині ворог атакував енергооб'єкт
енергетики, ілюстративне фото
Фото: Укренерго

У ніч на 6 жовтня росіяни атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. 

Про це розповіли у Чернігівобленерго. 

"Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об'єкт", – йдеться у повідомленні. 

Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. 

"Тож просимо набратись терпіння — робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", – зазначили у компанії і нагадали про "інформаційну тишу" і заходи власної безпеки.

Під час повітряної тривоги необхідно уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями ворога.
