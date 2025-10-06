На Чернігівщині ворог атакував енергооб'єкт

У ніч на 6 жовтня росіяни атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області.
Про це розповіли у Чернігівобленерго.
"Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об'єкт", – йдеться у повідомленні.
Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.
"Тож просимо набратись терпіння — робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", – зазначили у компанії і нагадали про "інформаційну тишу" і заходи власної безпеки.
Під час повітряної тривоги необхідно уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури, оскільки вони є стратегічними цілями ворога.
- 4 жовтня ворог теж атакував енергетику області.
- Перед цим у області через обстріли зникло світло, ввели графік, а у Ніжині школярів перевели на дистанційне навчання.