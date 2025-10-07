Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоВійна

В Києві спрацювала ППО: ворог атакував дронами

Різні регіони України відбивають дрони ще з минулої доби. 

В Києві спрацювала ППО: ворог атакував дронами
ППО ПК "Центр"
Фото: Повітряне командування "Центр"

Вранці вівторка, 7 жовтня, Росія намагалася атакувати дронами Київ. У місті спрацювала протиповітряна оборона. 

Спроба удару відбулася в годину пік: близько 8 ранку. Про загрозу дрона Повітряні сили повідомили о 7:50.

"Київ – перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", – закликали військові.

Крім Києва, ворог спрямував дрони і на Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку області.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!" – закликав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 8:19 тривога в столиці триває.
