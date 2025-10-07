В Києві спрацювала ППО: ворог атакував дронами

Вранці вівторка, 7 жовтня, Росія намагалася атакувати дронами Київ. У місті спрацювала протиповітряна оборона.
Спроба удару відбулася в годину пік: близько 8 ранку. Про загрозу дрона Повітряні сили повідомили о 7:50.
"Київ – перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", – закликали військові.
Крім Києва, ворог спрямував дрони і на Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку області.
"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!" – закликав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Станом на 8:19 тривога в столиці триває.