В Києві спрацювала ППО: ворог атакував дронами

Різні регіони України відбивають дрони ще з минулої доби.

Вранці вівторка, 7 жовтня, Росія намагалася атакувати дронами Київ. У місті спрацювала протиповітряна оборона.

Спроба удару відбулася в годину пік: близько 8 ранку. Про загрозу дрона Повітряні сили повідомили о 7:50.

"Київ – перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", – закликали військові.

Крім Києва, ворог спрямував дрони і на Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку області.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!" – закликав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Станом на 8:19 тривога в столиці триває.



