На Чернігівщині вводять додаткові відключення світла поза графіком

У Чернігівській області через критичне перевантаження енергомереж енергетики змушені вдаватися до додаткових відключень електроенергії, які не передбачені графіком погодинних відключень.

Про це повідомило "Чернігівобленерго".

"На жаль, сьогодні ситуація в енергосистемі не покращилася, а навпаки. Навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання, мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яку ми передбачили Графіком погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Аби не допустити знеструмлення усіх 100% абонентів області, обленерго вимушене запровадити додаткові відключення, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно у всіх абонентів. Крім того, відключатиметься і частина тих споживачів, які у графіки не заведені.

"Відключення, звісно ж, будуть чергуватися, щоб кожен із вас мав хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для забезпечення першочергових побутових потреб", - наголосили в Чернігівобленерго.

Енергетики працюють цілодобово, щоб запустити пошкоджені російськими обстрілами об’єкти електропостачання в роботу.