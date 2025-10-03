Під ворожим вогнем були житлові квартали.

Російські окупанти вкотре вдарили по селищі Зеленівка Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Під ворожим вогнем були житлові квартали. Пошкоджено близько 10 приватних будинків, сільгосптехніку, комунікації.

Вигоріла вщент автівка.

Відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Чоловіки 45, 66 і 68 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики їм надали допомогу на місці. У момент атаки росіян усі потерпілі були на вулиці.

Вчора російська армія поранила 5 мешканців Херсонщини. Ворог обстріляв 35 населених пунктів області.