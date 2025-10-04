В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Росіяни атакували автобус в Малокатеринівці на Запоріжжі

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Росіяни атакували автобус в Малокатеринівці на Запоріжжі
Фото: Кушугумська селищна рада

Російський FPV-дрон атакував автобусне маршрутне таксі в Малокатеринівці Запорізької області. На щастя, без постраждалих.

Як повідомили у Кушугумській селищній раді, внаслідок обстрілу пошкоджено автобус і вибито вікна. Загиблих та поранених немає.

"Сьогодні, 4 жовтня 2025 року, у селищі Малокатеринівка стався приліт FPV-дрона в маршрутне таксі. Унаслідок удару пошкоджено бік автомобіля, вибито вікна.На щастя, потерпілих немає", — йдеться в повідомленні.
