На Харківщині через обстріли РФ загинула цивільна

Протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися 13 населених пунктів Харківської області. У селі Гусинка Кіндрашівської громади внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти активно застосовували різні види озброєння: зафіксовано удари двома керованими авіабомбами, 11 дронами-камікадзе типу "Герань-2", сімома FPV-дронами та ще одним безпілотником, тип якого встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Куп’янському районі зруйновано два приватні будинки у селі Новомиколаївка, п’ять автомобілів та господарчу споруду у Середньому Бурлуку, а також приватний будинок у селі Лісна Стінка. У Богодухівському районі пошкоджено житловий будинок у селі Івашки.

Евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 238 людей. Станом на зараз там залишаються 86 осіб. Від початку роботи через цей пункт пройшло вже 6078 людей.