На Харківщині через обстріли РФ загинула цивільна

Протягом минулої доби під ударами російської армії опинилися 13 населених пунктів Харківської області. У селі Гусинка Кіндрашівської громади внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські окупанти активно застосовували різні види озброєння: зафіксовано удари двома керованими авіабомбами, 11 дронами-камікадзе типу "Герань-2", сімома FPV-дронами та ще одним безпілотником, тип якого встановлюється.
Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Куп’янському районі зруйновано два приватні будинки у селі Новомиколаївка, п’ять автомобілів та господарчу споруду у Середньому Бурлуку, а також приватний будинок у селі Лісна Стінка. У Богодухівському районі пошкоджено житловий будинок у селі Івашки.
Евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 238 людей. Станом на зараз там залишаються 86 осіб. Від початку роботи через цей пункт пройшло вже 6078 людей.
- Минулої ночі РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, використавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів типу "Шахед". Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.