У власній оселі травми, несумісні з життям, дістала 69-річна місцева жителька.

Зранку росіяни обстріляли село Степанівку Херсонської області. Загинула жінка і постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Також через постраждала родина, у будинок якої “прилетів” російський снаряд. До медзакладів доставлено чотирьох постраждалих.

У двох дівчат 12 та 16 років та їхньої 37-річної матері медики діагностували мінно-вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Окрім того, у середньому стані тяжкості доставлено до лікарні 47-річного чоловіка. В нього контузія та закрита черепно-мозкова травма.

Пізніше стало відомо про госпіталізацію 51-річної жінки, яка в момент атаки перебувала вдома, дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Фото: t.me/olexandrprokudin