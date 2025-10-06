Зранку росіяни обстріляли село Степанівку Херсонської області. Загинула жінка і постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У власній оселі травми, несумісні з життям, дістала 69-річна місцева жителька.
Також через постраждала родина, у будинок якої “прилетів” російський снаряд. До медзакладів доставлено чотирьох постраждалих.
У двох дівчат 12 та 16 років та їхньої 37-річної матері медики діагностували мінно-вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Окрім того, у середньому стані тяжкості доставлено до лікарні 47-річного чоловіка. В нього контузія та закрита черепно-мозкова травма.
Пізніше стало відомо про госпіталізацію 51-річної жінки, яка в момент атаки перебувала вдома, дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
- Раніше стало відомо, що у Дніпровському районі Херсона через обстріли росіян постраждав 64-річний чоловік, який дістав вибухову травму та відкритий перелом кістки ноги.