Зеленський: Росія застосувала для обстрілу України понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів

За попередніми даними, постраждали щонайменше 10 осіб, з яких п’ятеро загинули.

Зеленський: Росія застосувала для обстрілу України понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів
Фото: ДСНС Львівщини

Минулої ночі РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, використавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів типу "Шахед". Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. 

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За попередніми даними, унаслідок російського обстрілу постраждали щонайменше 10 осіб, з яких п’ятеро загинули.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і повідомив, що на місцях тривають рятувальні та відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучено ДСНС, обласні військові адміністрації, а також представників уряду та "Нафтогазу".

Фото: ДСНС Львівщини
"Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", — наголошує глава держави.
