Минулої ночі РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, використавши понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів типу "Шахед". Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
За попередніми даними, унаслідок російського обстрілу постраждали щонайменше 10 осіб, з яких п’ятеро загинули.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і повідомив, що на місцях тривають рятувальні та відновлювальні роботи. До ліквідації наслідків залучено ДСНС, обласні військові адміністрації, а також представників уряду та "Нафтогазу".