На Івано-Франківщині Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури, поранено людину (оновлено)

Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази. 

Уночі Росія завдала масованої атаки по Івано-Франківщині. Основний удар РФ був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури області.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. 

Станом на 10:15 стало відомо про одну поранену людину в Івано-Франківському районі. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази. 

У Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.

У ДСНС повідомили, що на Франківщині через російську атаку та падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
