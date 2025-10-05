Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

Уночі Росія завдала масованої атаки по Івано-Франківщині. Основний удар РФ був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури області.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Станом на 10:15 стало відомо про одну поранену людину в Івано-Франківському районі. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

У Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.

У ДСНС повідомили, що на Франківщині через російську атаку та падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.