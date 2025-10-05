Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росія знову атакувала енергооб'єкт у Чернігові. Є проблеми з електропостачанням

На території одного з підприємств виникла пожежа через обстріли.

Росія знову атакувала енергооб'єкт у Чернігові. Є проблеми з електропостачанням
Фото: В'ячеслав Чаус

У Чернігові зафіксовані влучання в одне з підприємств, на місці прильоту спалахнула пожежа. Також російські дрони атакували енергетичний об’єкт.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Чернігів атакували "шахеди". Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту — пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста — аварійні відключення світла", — ідеться у повідомленні.

Під обстрілами опинилася й Ніжинщина. Там пошкоджено житловий будинок та одне з місцевих підприємств, де також виникла пожежа. Займання вдалося ліквідувати.

У Семенівській громаді внаслідок удару дрона пошкоджене адмінприміщення.

Загалом за добу ворог здійснив 55 обстрілів по Чернігівській області, зафіксовано понад 100 вибухів у 27 населених пунктах.

У регіоні й надалі діють графіки погодинних відключень світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження та стабілізувати ситуацію.
﻿
