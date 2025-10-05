Розвідка: РФ вербує на війну в Україні військових із Афганістану, Ірану та Іраку

Російські спецслужби розгорнули масштабну кампанію з вербування колишніх військовослужбовців Афганістану, а також найманців з Ірану, Іраку та країн Африки для участі у війні проти України.

Про це повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, після рішення США у березні 2025 року припинити програму тимчасового захисту для афганських громадян, російські спецслужби активізували вербувальні операції серед колишніх афганських військових, підготовлених інструкторами США, Великої Британії та інших країн НАТО.

Їм пропонують щомісячну винагороду від 1,5 до 2,5 тис. доларів, а також можливість отримання російського громадянства чи тимчасового проживання в РФ.

Крім Афганістану, вербування проводиться в Ірані під прикриттям пропозицій роботи в охоронних структурах. Для цього використовуються вербувальні центри, пов’язані з ГРУ, зокрема ПВК "Редут" і "Конвой". Найманців транспортують літаками з Ірану до військових баз у Ростовській, Воронезькій та Казанській областях, де вони проходять короткі курси бойової підготовки.

Схожа схема діє і в Іраку. Там іракцям пропонують зарплату від 2,5 до 3 тис. доларів, компенсації у разі поранення та до 10 тис. доларів на житло в Росії. За даними української розвідки, у складі російської армії вже воює близько 1,4 тис. громадян Іраку.

Російські дипломати беруть участь у вербуванні найманців у країнах Африки, Близького Сходу, Латинської Америки та Карибського басейну. Часто залучення відбувається через соцмережі "Телеграм" і "ТікТок", де реклама служби в армії РФ подається як приваблива можливість заробітку.

Водночас, як повідомив Александров, до консульських установ іноземних держав у Росії вже надходять звернення від завербованих осіб, які прагнуть розірвати контракти з російською армією та повернутися на батьківщину.

Через це дипломатичні представництва ініціюють інформаційні кампанії, щоб застерегти громадян від участі у війні проти України.