Російський дрон атакував цивільне авто у Херсоні, постраждали діти

Уранці 4 жовтня російські окупаційні війська атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та двоє дітей.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок атаки російського дрона поранень зазнали хлопці, 8 та 17 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення та перепеломи кісток. Їх у важкому стані доправили до лікарні, де зараз оперують.
Також меддопомогу надають 38-річній жінці. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна.
Також до лікарні звернулась херсонка, котра постраждала через російський обстріл Дніпровського району. У 50-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес.
Медики надали потерпілій необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
- Упродовж доби через атаки РФ по Херсонщині поранень зазнали восьмеро людей.