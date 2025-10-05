В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали дев’ятеро цивільних

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів постраждали дев'ятеро цивільних
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

У Херсонській області упродовж минулої доби унаслідок російських обстрілів дев’ятеро людей зазнали поранень, з них двоє – діти.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення, з них — 2 дитини", — ідеться у повідомленні.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Велетенське, Незламне, Розлив, Дослідне, Дніпровське, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Костирка, Новорайськ, Бургунка, Одрадокам'янка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

Пошкоджено 8 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, господарчі споруди, приватні гараж та автомобілі, сільгосптехніку та газопроводи.
﻿
