Головне за суботу, 4 жовтня: наслідки атаки на вокзал у Шостці, понад 140 боєзіткнень, протести в Тбілісі

Бойові дії на Донеччині, 143 бойових зіткнення, ворожі обстріли, вибори в Чехії. Яким запам’ятається 1319-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 жовтня відбулося 143 бойових зіткнення.

Очільниця уряду Юлія Свириденко заявила про близько 30 потерпілих внаслідок ворожої атаки на залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини.

За даними місцевої прокуратури, також є загиблий: у вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в Шостці, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Президент Володимир Зеленський повідомив про десятки потерпілих і закликав партнерів до реакції.

4 жовтня Росія також атакувала критичну інфраструктуру Сумщини.

Як повідомило «Сумиобленерго», знеструмлені місто Шостка і частково Шосткинський район. «Енергетики працюють над відновленням електропостачання», - запевнили у компанії.

У Тбілісі учасники опозиційної акції спробували захопити президентський палац Орбеліані, передає “Эхо Кавказа”.

Частина протестувальників проникла у двір будівлі – її паркан фактично знесено. Спецназ намагався захистити резиденцію та витіснити протестувальників, використовуючи перцевий спрей, сльозогінний газ та водомет.

На місці відбуваються сутички демонстрантів та поліції. Є постраждалі та затримані.

Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах.

Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 92% голосів виборців, передає DW. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,8 відсотка голосів.

На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,4 відсотка голосів.

Згідно з оприлюдненими попередніми результатами, загалом шість партій подолали 5-відсотковий бар'єр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, що налічує 200 депутатів.

Міністерство фінансів США оприлюднило проєкт дизайну монети номіналом $1 із зображенням президента Дональда Трампа, присвяченої 250-річчю від дня проголошення незалежності у 2026 році, пише Reuters.

За опублікованими скарбником Брендоном Бічем у соцмережі X даними, лицьова сторона потенційної монети містить профіль Трампа зі словом "liberty" ("свобода") над ним і датами "1776–2026" під ним. На звороті зображено Трампа з піднятим стиснутим кулаком і написом "fight, fight, fight" ("борись, борись, борись") – цитатою з його промови одразу після замаху на нього торік – на тлі прапора.

На запитання, чи бачив Трамп проєкт монети, прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт відповіла, що "не впевнена, чи він його бачив, але впевнена, що він буде у захваті".

У соцмережах спалахнули суперечки, адже законом передбачено, що "жоден портрет голови чи бюст будь-якої особи, живої чи мертвої, а також жоден портрет живої особи не може бути зображений на реверсі будь-якої монети", випущеної до ювілею США. Водночас закон від 1866 року забороняє використання портретів живих людей на американських банкнотах, але ця норма стосується лише паперових грошей, що друкуються Бюро гравірування та друку. Монети ж карбує Монетний двір США.

