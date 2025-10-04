“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
В неділю в Україні дощитиме

Вночі та вранці в західних та північних областях місцями туман.

В неділю в Україні дощитиме
Фото: vsim.ua

В неділю, 5 жовтня, в Україні дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.  

Хмарно з проясненнями. Помірні, вдень у східних областях місцями значні дощі, лише у більшості південних областей вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних та північних областях місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°; в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

Київщина та Київ: хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці по області місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 11-16; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.
