Сили оборони ліквідували 870 російських окупантів

Також знищено 4 ворожі танки, 18 артилерійських систем та 320 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Сили оборони ліквідували 870 російських окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів та ворожу техніку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  – близько 1115250 (+870) осіб 
  • танків – 11230 (+4) од
  • бойових броньованих машин  – 23299 (+1) од
  • артилерійських систем  – 33446 (+18) од
  • РСЗВ – 1516 (+1) од
  • засоби ППО  – 1222 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів  – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 66863 (+320)
  • крилаті ракети  – 3803 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 63433 (+35)
  • спеціальна техніка  – 3971 (+0)

Дані уточнюються.
