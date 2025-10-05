Сили оборони ліквідували 870 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів та ворожу техніку.

Також знищено 4 ворожі танки, 18 артилерійських систем та 320 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

