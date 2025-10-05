Сили оборони ліквідували 870 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів та ворожу техніку.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1115250 (+870) осіб
- танків – 11230 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23299 (+1) од
- артилерійських систем – 33446 (+18) од
- РСЗВ – 1516 (+1) од
- засоби ППО – 1222 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66863 (+320)
- крилаті ракети – 3803 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63433 (+35)
- спеціальна техніка – 3971 (+0)
Дані уточнюються.