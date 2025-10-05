«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Голова Хмельницької ОВА розповів про наслідки російських обстрілів в області

У регіоні локаційно втрачено п’ять крилатих ракет та тридцять БПЛА.

Голова Хмельницької ОВА розповів про наслідки російських обстрілів в області
Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін
Фото: politanaliz.com.ua

Під час нічної тривоги сили ППО знищили на території Хмельницької області одну крилату ракету “Калібр”. 

Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Також локаційно втрачено п’ять крилатих ракет та тридцять БПЛА.

Інформація щодо травмованих, загиблих та руйнування не надходила.

Очільник ОВА нагадав про важливість дотримання правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. “Не беріть їх до рук! Не переносьте! Не розбирайте! Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номерами “101” або “102”!”, ‒ підкреслив Тюрін.

  • У вересні на Хмельниччині затримали чоловіка, якого підозрюють у корегуванні атак ворога на заході країни. Агентом ФСБ виявився місцевий різноробочий. 
