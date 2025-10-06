Головне за ніч та ранок понеділка, 6 жовтня: удар по пологовому в Сумах, понад 230 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 231 бойове зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, відставка уряду у Франції.

Сьогодні, 6 жовтня, унаслідок дронової атаки у Сумах загорівся дах перинатального центру. На момент атаки всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників.

Про це повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Вибух, який ми всі чули в місті, — це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я. Попередньо — Італмас. На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає", – сказав Кобзар.

За його словами, є загроза повторного удару, і це заважає працювати рятувальникам, поліції та медикам.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 231 боєзіткнення, найбільше – на Покровському (57) та Новопавлівському (42) напрямках.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1090 окупантів, 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, ППО та 63 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 116 340 осіб.

У ніч на 6 жовтня російська армія запустила по території України 116 ударних безпілотників. ППО знешкодила 83 із них, повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях.

У ніч на 6 жовтня ударні дрони атакували у Дзержинську завод одного з найбільших російських виробників промислових вибухових речовин. Цей завод є єдиним у РФ виробником октогену та гексогену, пишуть Мілітарний та Astra.

Йдеться імовірно про завод вибухових речовин імені Свердлова. За словами очевидців, пожежа на підприємстві розпочалася після прильоту ударних дронів.

Міноборони РФ повідомляло про збиття 20 безпілотників над Нижегородською областю.

Прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню 6 жовтня подав президенту Еммануелю Макрону заяву про відставку. Макрон її прийняв, пише AFP з посиланням на Єлисейський палац.

Лекорню завтра мав представляти парламенту програму уряду. В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки.

Лише вчора Макрон оголосив склад уряду, що мав працювати під керівництвом Лекорню. Було лише декілька міністрів, які мали зберегти посади з попереднього кабінету: Жан-Ноель Барро – міністр закордонних справ, Брюно Ретайо – міністр внутрішніх справ, Жеральд Дарманен – міністр юстиції.

Двоє попередників Лекорню – Франсуа Байру та Мішель Барньє – були усунуті парламентом через спроби скоротити державні витрати.

