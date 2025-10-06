Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Прем'єр Франції Себастіян Лекорню подав у відставку через місяць очолення уряду

Він займав цю посаду з 9 вересня, а завтра мав презентувати програму його кабінету. 

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню 6 жовтня подав президенту Еммануелю Макрону заяву про відставку. Макрон її прийняв, пише AFP з посиланням на Єлисейський палац.

Лекорню завтра мав презентувати парламенту програму уряду. В кріслі прем’єр-міністра він пробув близько місяця. Він був призначений президентом 9 вересня і став п'ятим французьким прем'єр-міністром за два роки. 

Лише вчора Макрон оголосив склад уряду, що мав працювати під керівництвом Лекорню. Було лише декілька міністрів, які мали зберегти посади з попереднього кабінету: Жан-Ноель Барро – міністр закордонних справ, Брюно Ретайо – міністр внутрішніх справ, Жеральд Дарманен – міністр юстиції.

У французькому парламенті ідуть гострі суперечки стосовно бюджету. Консенсусу мають досягнути три ідеологічно різні політичні сили. Двоє попередників Лекорню – Франсуа Байру та Мішель Барньє – були усунуті парламентом через спроби скоротити державні витрати.
