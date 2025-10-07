Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСвіт

Суд заборонив Трампу перекинути війська в Портленд з Каліфорнії

Суддю свого часу призначив на посаду сам республіканець

Суд заборонив Трампу перекинути війська в Портленд з Каліфорнії
Фото: EPA/UPG

Федеральний суд виніс заборону на переміщення військ з Каліфорнії до міста Портленд, перешкоджаючи плану Дональда Трампа посилити антиміграційні заходи у традиційно демократичному штаті Орегон.

Як пише BBC, днем раніше цей же суд заборонив президенту США застосовувати Національну гвардію, яка вже базується в Орегоні. Цікаво, що суддя, яка працювала в обох справах, була свого часу призначена на посаду саме Трампом.

Служителька Феміди не знайшла доказів, що протести у Портленді проти міграційної політики Білого дому були достатньою підставою для використання війська. Вона також назвала цей крок "загрозою для суверенітету штату".

Заступник керівника штабу Трампа Стівен Міллер заявив, що це рішення "є одним з найгрубіших порушень конституційного порядку, яке ми коли-небудь бачили". Прессекретарка президент Керолайн Лівітт додала, що у Вашингтоні "переконані у праві Трампа вчиняти ці дії і впевнені у перемозі у вищих судах". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies