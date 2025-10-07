Суд заборонив Трампу перекинути війська в Портленд з Каліфорнії

Суддю свого часу призначив на посаду сам республіканець

Федеральний суд виніс заборону на переміщення військ з Каліфорнії до міста Портленд, перешкоджаючи плану Дональда Трампа посилити антиміграційні заходи у традиційно демократичному штаті Орегон.

Як пише BBC, днем раніше цей же суд заборонив президенту США застосовувати Національну гвардію, яка вже базується в Орегоні. Цікаво, що суддя, яка працювала в обох справах, була свого часу призначена на посаду саме Трампом.

Служителька Феміди не знайшла доказів, що протести у Портленді проти міграційної політики Білого дому були достатньою підставою для використання війська. Вона також назвала цей крок "загрозою для суверенітету штату".

Заступник керівника штабу Трампа Стівен Міллер заявив, що це рішення "є одним з найгрубіших порушень конституційного порядку, яке ми коли-небудь бачили". Прессекретарка президент Керолайн Лівітт додала, що у Вашингтоні "переконані у праві Трампа вчиняти ці дії і впевнені у перемозі у вищих судах".