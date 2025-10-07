В Естонії військовослужбовця засудили за шпигунство на користь Росії

Засуджений брав безпосередню участь у військових навчаннях для захисту від Росії в будь-яких майбутніх конфліктах.

В Естонії суд визнав бійця добровільної оборонної організації винним у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Івана Дмитрієва засудили майже до 5 років позбавлення волі після того, як його спіймали на передачі інформації про військову присутність у місті поблизу кордону з Росією.

“Діяльність Дмитрієва могла б завдати надзвичайної шкоди безпеці Естонії в майбутньому”, – йдеться у заяві естонської прокуратури.

Зазначається, що Дмитрієв досяг угоди з владою після свого арешту на початку цього року, який відбувся після двомісячної роботи у ФСБ. Російська спецслужба шукала інформацію про військовослужбовців Естонії та місцеве життя в місті Нарва.

Дмитрієв брав безпосередню участь у військових навчаннях для захисту від Росії в будь-яких майбутніх конфліктах і керував дронами.