Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
В Естонії військовослужбовця засудили за шпигунство на користь Росії

Засуджений брав безпосередню участь у військових навчаннях для захисту від Росії в будь-яких майбутніх конфліктах. 

В Естонії військовослужбовця засудили за шпигунство на користь Росії
Ілюстративне фото
Фото: Politico

В Естонії суд визнав бійця добровільної оборонної організації винним у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Івана Дмитрієва засудили майже до 5 років позбавлення волі після того, як його спіймали на передачі інформації про військову присутність у місті поблизу кордону з Росією.

“Діяльність Дмитрієва могла б завдати надзвичайної шкоди безпеці Естонії в майбутньому”, – йдеться у заяві естонської прокуратури.

Зазначається, що Дмитрієв досяг угоди з владою після свого арешту на початку цього року, який відбувся після двомісячної роботи у ФСБ. Російська спецслужба шукала інформацію про військовослужбовців Естонії та місцеве життя в місті Нарва.

Дмитрієв брав безпосередню участь у військових навчаннях для захисту від Росії в будь-яких майбутніх конфліктах і керував дронами.
