Reuters: посли ЄС узгодили план заборони імпорту російських газу і нафти з 2028 року

Голосування заплановане на 20 жовтня.

Reuters: посли ЄС узгодили план заборони імпорту російських газу і нафти з 2028 року
Фото: З відкритих джерел

Посли країн Європейського Союзу узгодили план щодо заборони імпорту російських газу і нафти з 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини. 

Про це пише Reuters з посиланням на три дипломатичні джерела.

На закритій зустрічі в середу посли ЄС домовилися передати запропонований закон міністрам для голосування 20 жовтня

Дипломати заявили, що майже всі країни ЄС висловили підтримку відмови від російського газу, попри опір Словаччини та Угорщини. На відміну від санкцій, для ухвалення цього рішення не потрібна згодна всіх держав-членів, достатньо "кваліфікованої більшості".

Рішення ЄС щодо російських енергоносіїв передбачає заборону на укладення нових договорів з Росією, починаючи з січня 2026 року. До червня 2026 року повинні закінчитися короткострокові контракти, до січня 2028-го – довгострокові.

Перед фінальним голосуванням, можуть бути внесені технічні зміни.

Одне з питань, яке обговорюється, стосується доцільності подвійного контролю для підтвердження неросійського походження зрідженого природного газу. Франція й Італія, які загалом підтримують план, просять, щоб походження газу перевірялось тільки раз – або перед відвантаженням, або після прибуття в порти ЄС.
