Bloomberg: ЄС планує відмовитися від російського СПГ на рік раніше

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСвіт

Bloomberg: ЄС планує відмовитися від російського СПГ на рік раніше

Світовий газовий ринок почне переходити до профіциту у другій половині наступного року.

Bloomberg: ЄС планує відмовитися від російського СПГ на рік раніше
Ілюстративне фото: СПГ-термнінал у Зебрюгге, Бельгія
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російського природного газу на рік раніше, ніж планувалося. Цей пункт ЄС вніс у 19-тий пакет санкції проти РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія внесла до 19-го пакету санкцій положення про перенесення дати поступової відмови від російського СПГ і заборона його імпорту від 1 січня 2027.

ЄС розглядає окремий варіант прискорення дати припинення дії договору шляхом внесення поправки до плану блоку RePowerEU, який передбачає припинення залежності від російської енергії, повідомляють джерела.

Очікується, що світовий газовий ринок почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, що зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може чинити тиск на європейські поставки та призвести до стрибків цін. Це буде ключовим фактором для ЄС у визначенні нової дати поступового виведення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies