Bloomberg: ЄС планує відмовитися від російського СПГ на рік раніше

Світовий газовий ринок почне переходити до профіциту у другій половині наступного року.

Європейський Союз розглядає можливість пришвидшення поступової відмови від російського природного газу на рік раніше, ніж планувалося. Цей пункт ЄС вніс у 19-тий пакет санкції проти РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія внесла до 19-го пакету санкцій положення про перенесення дати поступової відмови від російського СПГ і заборона його імпорту від 1 січня 2027.

ЄС розглядає окремий варіант прискорення дати припинення дії договору шляхом внесення поправки до плану блоку RePowerEU, який передбачає припинення залежності від російської енергії, повідомляють джерела.

Очікується, що світовий газовий ринок почне переходити до профіциту у другій половині наступного року, що зменшить ризик того, що поступова відмова від російського газу може чинити тиск на європейські поставки та призвести до стрибків цін. Це буде ключовим фактором для ЄС у визначенні нової дати поступового виведення.