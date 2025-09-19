Єврокомісія схвалила 19-ий пакет санкцій проти Росії

Для набуття ним чинності треба голоси всіх членів ЄС.

Єврокомісія сьогодні, 19 вересня, схвалила 19-ий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила її речниця Паула Піньйо, передає The Guardian.

Деталі про нові обмежувальні заходи озвучать президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і топдипломатка блоку Кая Каллас. За даними Reuters, серед запропонованих заходів – заборона імпорту російського ЗПГ від 1 січня 2027, тобто роком раніше запланованого.

Фон дер Ляєн іще раніше повідомляла, що нові санкції стосуватимуться кіберсфери, криптовалют і енергетики. А президент України Володимир Зеленський розраховує, що серед ключових цілей нового пакета мають бути російські енергоресурси та інфраструктура їхньої торгівлі, банківський сектор та схеми обходу санкцій, які Росія використовує для фінансування війни.

Американський президент Дональд Трамп вимагає у ЄС повністю припинити купувати російські нафту і газ. Поки цього не відбудеться – США не застосовуватимуть санкції. Але шанси на те, що вдасться переконати Угорщину і Словаччину, які досі є покупцями російських енергоресурсів, невисокі.