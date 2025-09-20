Четверо людей отримали поранення унаслідок стрілянини у британському клубі

Чотири людини отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі Mango в місті Бірмінгем, що у Великій Британії. Подія трапилася близько 3-ї години ночі в суботу.

Про це пише Sky News.

Поліція повідомила, що один чоловік залишається в лікарні у критичному стані, а інші троє отримують лікування з менш серйозними травмами.

Заарештували трьох людей віком від 20 до 30 років. За словами поліції Вест-Мідлендса, невдовзі їх затримали на трасі M6 у Ворікширі.

Вони залишаються під вартою за підозрою у скоєнні насильницьких заворушень, розслідування триває.За словами виконувача обов'язків головного інспектора Майкла Кларка, розслідування просувається швидкими темпами.Наразі встановлюють усіх причетних.