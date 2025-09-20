«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

Четверо людей отримали поранення унаслідок стрілянини у британському клубі

Заарештували трьох підозрюваних.

Четверо людей отримали поранення унаслідок стрілянини у британському клубі
Експерт працює у бімінгемі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Чотири людини отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі Mango в місті Бірмінгем, що у Великій Британії. Подія трапилася близько 3-ї години ночі в суботу. 

Про це пише Sky News. 

Поліція повідомила, що один чоловік залишається в лікарні у критичному стані, а інші троє отримують лікування з менш серйозними травмами.

Заарештували трьох людей віком від 20 до 30 років. За словами поліції Вест-Мідлендса, невдовзі їх затримали на трасі M6 у Ворікширі.

Вони залишаються під вартою за підозрою у скоєнні насильницьких заворушень, розслідування триває.За словами виконувача обов'язків головного інспектора Майкла Кларка, розслідування просувається швидкими темпами.Наразі встановлюють усіх причетних. 
