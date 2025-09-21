Reuters: британські Typhoon здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі

Британські винищувачі здійснили свій перший виліт у межах місії НАТО "Східний вартовий" з протиповітряної оборони над Польщею, пише Reuters.
В уряді Великої Британії зазначили, що операція спрямована на посилення захисту Альянсу після нещодавнього інциденту з російськими дронами.
Місію було оголошено одразу після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, це є "чітким сигналом, що повітряний простір НАТО буде захищено".
У п’ятницю ввечері два винищувачі Royal Air Force Typhoon злетіли з британської військової бази у східній Англії та здійснили патрулювання польського неба для стримування та відбиття потенційних загроз з боку Росії, включно з безпілотниками.
У суботу вранці вони безпечно повернулися до Великої Британії.
Лондон назвав цей крок відповіддю на "найсерйозніше порушення повітряного простору НАТО" з боку режиму Владіміра Путіна від початку повномасштабної війни проти України.
Операція "Східний вартовий"
- Після того як велика кількість російських дронів увійшла до повітряного простору Польщі, НАТО розгорнуло додаткові винищувачі на її східному фланзі.
- Данія зобов'язалася надати два винищувачі F-16, Франція – три винищувачі Rafal, а Німеччина – чотири літаки Eurofighter. Проводити операцію буде Командування операцій союзників НАТО (ACO).
- ACO співпрацюватиме з Об'єднаним командуванням з питань трансформації НАТО "для швидкого експериментування та впровадження нових технологій у масштабах усього альянсу, таких як датчики боротьби з дронами та зброя для виявлення, відстеження та знищення дронів".