Reuters: британські Typhoon здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі

В уряді Британії назвали операцію "Східний вартовий" "чітким сигналом, що повітряний простір НАТО буде захищено".

Британські винищувачі здійснили свій перший виліт у межах місії НАТО "Східний вартовий" з протиповітряної оборони над Польщею, пише Reuters.

В уряді Великої Британії зазначили, що операція спрямована на посилення захисту Альянсу після нещодавнього інциденту з російськими дронами.

Місію було оголошено одразу після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, це є "чітким сигналом, що повітряний простір НАТО буде захищено".

У п’ятницю ввечері два винищувачі Royal Air Force Typhoon злетіли з британської військової бази у східній Англії та здійснили патрулювання польського неба для стримування та відбиття потенційних загроз з боку Росії, включно з безпілотниками.

У суботу вранці вони безпечно повернулися до Великої Британії.

Лондон назвав цей крок відповіддю на "найсерйозніше порушення повітряного простору НАТО" з боку режиму Владіміра Путіна від початку повномасштабної війни проти України.

Операція "Східний вартовий"