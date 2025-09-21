Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Reuters: британські Typhoon здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі

В уряді Британії назвали операцію "Східний вартовий" "чітким сигналом, що повітряний простір НАТО буде захищено".

Винищувачі Typhoon 29-ї ескадрильї Королівських ВПС Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Британські винищувачі здійснили свій перший виліт у межах місії НАТО "Східний вартовий" з протиповітряної оборони над Польщею, пише Reuters.

В уряді Великої Британії зазначили, що операція спрямована на посилення захисту Альянсу після нещодавнього інциденту з російськими дронами.

Місію було оголошено одразу після порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі. За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, це є "чітким сигналом, що повітряний простір НАТО буде захищено".

У п’ятницю ввечері два винищувачі Royal Air Force Typhoon злетіли з британської військової бази у східній Англії та здійснили патрулювання польського неба для стримування та відбиття потенційних загроз з боку Росії, включно з безпілотниками. 

У суботу вранці вони безпечно повернулися до Великої Британії.

Лондон назвав цей крок відповіддю на "найсерйозніше порушення повітряного простору НАТО" з боку режиму Владіміра Путіна від початку повномасштабної війни проти України.

Операція "Східний вартовий"

  • Після того як велика кількість російських дронів увійшла до повітряного простору Польщі, НАТО розгорнуло додаткові винищувачі на її східному фланзі.
  • Данія зобов'язалася надати два винищувачі F-16, Франція – три винищувачі Rafal, а Німеччина – чотири літаки Eurofighter. Проводити операцію буде Командування операцій союзників НАТО (ACO).
  • ACO співпрацюватиме з Об'єднаним командуванням з питань трансформації НАТО "для швидкого експериментування та впровадження нових технологій у масштабах усього альянсу, таких як датчики боротьби з дронами та зброя для виявлення, відстеження та знищення дронів".
