YouTube видалив канал президента Венесуели Мадуро

YouTube-канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро став недоступним.

Як повідомляє Associated Press, це сталося на тлі загострення відносин між Венесуелою та США.

Канал Мадуро мав понад 200 тисяч підписників і використовувався для трансляцій його виступів та фрагментів щотижневих програм на державному телебаченні. Проте у суботу він виявився офлайн.

У компанії Google, яка володіє YouTube, ситуацію не прокоментували. На сайті сервісу зазначається, що акаунти можуть бути видалені за неодноразові порушення правил спільноти, зокрема - за поширення дезінформації, мови ненависті або контенту, який "заважає демократичним процесам".

Зазначимо, що минулого року Мадуро на 10 днів заборонив у Венесуелі соцмережу X.