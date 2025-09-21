Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Світ

YouTube видалив канал президента Венесуели Мадуро

Канал мав понад 200 тисяч підписників і використовувався для трансляцій його виступів. 

YouTube видалив канал президента Венесуели Мадуро
Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

YouTube-канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро став недоступним.

Як повідомляє Associated Press, це сталося на тлі загострення відносин між Венесуелою та США.

Канал Мадуро мав понад 200 тисяч підписників і використовувався для трансляцій його виступів та фрагментів щотижневих програм на державному телебаченні. Проте у суботу він виявився офлайн.

У компанії Google, яка володіє YouTube, ситуацію не прокоментували. На сайті сервісу зазначається, що акаунти можуть бути видалені за неодноразові порушення правил спільноти, зокрема - за поширення дезінформації, мови ненависті або контенту, який "заважає демократичним процесам".

Зазначимо, що минулого року Мадуро на 10 днів заборонив у Венесуелі соцмережу X.

  • Ніколас Мадуро перебуває при владі з 2013 року. Тоді він став наступником попереднього президента Уго Чавеса, який також належав до соціалістичної партії PSUV. Мадуро підтримує добрі стосунки з Москвою.
  • Вашингтон не визнає Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі у 2024 році, а лише його опонента Едмундо Гонзалеса.
  • Невдовзі після виборів Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем виборів.
  • Згодом Штати навіть арештували літак Мадуро, заявивши, що придбання повітряного судна було зроблене в обхід санкцій.
  • У серпні міністерка юстиції США Пем Бонді повідомила, що США пропонують $50 млн за допомогу в затриманні Мадуро. 
  • На початку вересня Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики. Внаслідок атаки загинули 11 людей на борту, яких Трамп назвав "наркотерористами" з венесуельської банди “Tren de Aragua”. 
  • 16 вересня Трамп розповів про другий удар Штатів по венесуельському судну в міжнародних водах, яке начебто прямувало до США. Він заявив про удар по “позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркоторгівницьких картелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM”. Унаслідок удару загинули троє чоловіків.
  • Посилаючись на нарощування військово-морських сил США та напад на венесуельське судно, Мадуро заявив, що Каракас "повністю скористається своїм законним правом на самозахист". Мадуро також звинувачує США в агресії.
﻿
