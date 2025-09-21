YouTube видалив канал президента Венесуели Мадуро

YouTube-канал президента Венесуели Ніколаса Мадуро став недоступним.
Як повідомляє Associated Press, це сталося на тлі загострення відносин між Венесуелою та США.
Канал Мадуро мав понад 200 тисяч підписників і використовувався для трансляцій його виступів та фрагментів щотижневих програм на державному телебаченні. Проте у суботу він виявився офлайн.
У компанії Google, яка володіє YouTube, ситуацію не прокоментували. На сайті сервісу зазначається, що акаунти можуть бути видалені за неодноразові порушення правил спільноти, зокрема - за поширення дезінформації, мови ненависті або контенту, який "заважає демократичним процесам".
Зазначимо, що минулого року Мадуро на 10 днів заборонив у Венесуелі соцмережу X.
- Ніколас Мадуро перебуває при владі з 2013 року. Тоді він став наступником попереднього президента Уго Чавеса, який також належав до соціалістичної партії PSUV. Мадуро підтримує добрі стосунки з Москвою.
- Вашингтон не визнає Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі у 2024 році, а лише його опонента Едмундо Гонзалеса.
- Невдовзі після виборів Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем виборів.
- Згодом Штати навіть арештували літак Мадуро, заявивши, що придбання повітряного судна було зроблене в обхід санкцій.
- У серпні міністерка юстиції США Пем Бонді повідомила, що США пропонують $50 млн за допомогу в затриманні Мадуро.
- На початку вересня Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики. Внаслідок атаки загинули 11 людей на борту, яких Трамп назвав "наркотерористами" з венесуельської банди “Tren de Aragua”.
- 16 вересня Трамп розповів про другий удар Штатів по венесуельському судну в міжнародних водах, яке начебто прямувало до США. Він заявив про удар по “позитивно ідентифікованих, надзвичайно жорстоких наркоторгівницьких картелях та наркотерористах у зоні відповідальності SOUTHCOM”. Унаслідок удару загинули троє чоловіків.
- Посилаючись на нарощування військово-морських сил США та напад на венесуельське судно, Мадуро заявив, що Каракас "повністю скористається своїм законним правом на самозахист". Мадуро також звинувачує США в агресії.