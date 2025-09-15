​Мадуро звинувачує США у агресії

Мадуро вважає, що США проявляють агресію на військовому, політичному та дипломатичному рівнях.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає поведінку США агресією проти його країни.

Про це повідомляє Reuters.

“Це не напруженість. Це агресія по всій лінії, це судова агресія, коли вони криміналізують нас, політична агресія зі своїми щоденними заявами з погрозами, дипломатична агресія та постійна агресія військового характеру”, – сказав Мадуро.

Він додав, що зв'язок між урядами Венесуели та США був пошкоджений, хоча все ще існує базовий зв'язок для сприяння поверненню венесуельців зі Сполучених Штатів.

Також Мадуро заявив, що США “шукали інцидент” у випадку з атакою по кораблю наркокартелю.