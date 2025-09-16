Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16

Джерела видання повідомили, що польський винищувач F-16 намагався збити російський дрон, але в системі наведення стався збій.

Житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського винищувача F-16, повідомляє Rzeczpospolita із посиланням на джерела.

Це сталося у селі Вирики-Воля під час вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Як зазначає видання, ракета була випущена з польського винищувача F-16, який намагався збити дрон. Але в системі наведення стався збій.

Також видання зазначає, що польська прокуратура засекретила інформацію про «неідентифікований літаючий об'єкт», уламки якого впали на будинок.

Міністерство оборони Польщі відмовилось від коментарів.