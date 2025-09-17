Сибіга запросив усі миролюбні держави-члени ООН на саміт Кримської платформи

П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи відбудеться 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.
"Одним із ключових заходів у нашому порядку денному буде П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 вересня в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Саміт, який відбудеться в 80-ту річницю ООН, підтвердить глобальну прихильність цілям і принципам Статуту ООН: суверенітету, територіальній цілісності держав і миру. Саміт підтвердить тверду позицію Генеральної Асамблеї ООН щодо дотримання Статуту в контексті агресії Росії та спроби анексії території України", - написав Сибіга.
Він нагадав, що з 2014 року Асамблея прийняла понад 20 резолюцій, в яких підтверджується, що Крим є частиною України.
"Ми запрошуємо всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, виступити на захист Статуту та сприяти встановленню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН", - наголосив Сибіга.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до проведення саміту Кримської платформи та саміту щодо повернення викрадених та депортованих Росією українських дітей.
- Кримська платформа була офіційно започаткована 23 серпня 2021 року на установчому саміті в Києві. Ідею створення такого саміту вперше озвучив Зеленський на 75-й сесії Генасамблеї ООН у вересні 2020 року.
- Станом на 2025 рік, до Кримської платформи приєдналися понад 60 країн та міжнародних організацій. Серед учасників - країни ЄС, США, Канада, Велика Британія, Туреччина, а також міжнародні структури, як-от НАТО, ООН, ОБСЄ.