Шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру через його ремарки щодо вбивства Чарлі Кірка

Американський телеканал ABC оголосив про безстрокове припинення виходу програми "Вечірнє шоу з Джиммі Кіммелом" через відсторонення ведучого від роботи.

Як пише BBC, відомого коміка, багаторазового ведучого церемонії "Оскар", лауреата премії "Еммі" зацькували через слова, що "МАГА-банда намагається зробити з убивці Чарлі Кірка кого завгодно, аби не того, ким він є - їхнім прихильником".

Кіммел також звинуватив республіканців у спробі отримати політичні дивіденди зі смерті відомого активіста, а реакцію на вбивство з боку Дональда Трампа назвав "схожим не на висловлення скорботи щодо смерті друга, а на сум чотирічного хлопчика про померлу золоту рибку".

Сам Трамп вже встиг позловтішатися із припинення трансляцій критично налаштованого до нього шоу. Президент привітав ABC з тим, що в них "вистачило сміливості зробити те, що треба" і назвав відсторонення Кіммела "хорошою новиною для Америки".