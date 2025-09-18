Шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру через його ремарки щодо вбивства Чарлі Кірка

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру через його ремарки щодо вбивства Чарлі Кірка

Цензура на американському телебаченні.

Шоу Джиммі Кіммела зняли з ефіру через його ремарки щодо вбивства Чарлі Кірка
Джиммі Кіммел
Фото: EPA/UPG

Американський телеканал ABC оголосив про безстрокове припинення виходу програми "Вечірнє шоу з Джиммі Кіммелом" через відсторонення ведучого від роботи.

Як пише BBC, відомого коміка, багаторазового ведучого церемонії "Оскар", лауреата премії "Еммі" зацькували через слова, що "МАГА-банда намагається зробити з убивці Чарлі Кірка кого завгодно, аби не того, ким він є - їхнім прихильником". 

Кіммел також звинуватив республіканців у спробі отримати політичні дивіденди зі смерті відомого активіста, а реакцію на вбивство з боку Дональда Трампа назвав "схожим не на висловлення скорботи щодо смерті друга, а на сум чотирічного хлопчика про померлу золоту рибку".  

Сам Трамп вже встиг позловтішатися із припинення трансляцій критично налаштованого до нього шоу. Президент привітав ABC з тим, що в них "вистачило сміливості зробити те, що треба" і назвав відсторонення Кіммела "хорошою новиною для Америки".

 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies