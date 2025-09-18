У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Трамп пропонує Стармеру залучити військових до вирішення кризи човнів з мігрантами

Американський президент заявив, що бачив, як “мільйони людей” прямували до США “безконтрольно”, що, за його словами, “руйнує країни зсередини”.

Трамп пропонує Стармеру залучити військових до вирішення кризи човнів з мігрантами
Президент США Дональд Трамп і британський прем'єр Кір Стамер
Фото: Скріншот

Президент США Дональд Трамп пропонує британському прем’єр-міністру Кіру Стармеру залучити військових до вирішення кризи невеликих човнів у Великій Британії.

Про це повідомляє BBC.

Журналіст з The Sun під час пресконференції попросив Трампа дати поради Стармеру щодо прикордонного контролю.Трамп у відповідь заявив, що бачив, як “мільйони людей” прямували до США “безконтрольно”, що, за його словами, “руйнує країни зсередини”.

“Я не міг дивитися на це”, – каже Трамп.

Президент США додав, що це “дуже важке завдання”, але у нього “не було вибору”, окрім як виселити (депортувати, - ред.) їх.

Щодо Великої Британії, він сказав: “Я сказав прем'єр-міністру, що зупиню це (я сказав прем’єр-міністру, що я б це зупинив, - ред.), і не має значення, чи ви залучите військових, не має значення, які засоби ви використовуєте”.

  • Велика Британія повернула до Франції першого мігранта, який шукав притулку, у межах знакової угоди з Парижем про повернення за принципом “один за одного”. Лондон переконаний, що угода може допомогти у вирішенні проблеми міграції на малих човнах.
  • FT зазначає, що успішне повернення мігранта, громадянина Індії, допоможе уряду лейбористів розвіяти твердження про непрацездатність схеми, узгодженої між британським прем’єром Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.
