На Чернігівщині через обстріл РФ постраждали двоє людей

Унаслідок російського обстрілу у Семенівській громаді на Чернігівщині постраждав водій місцевої пожежної охорони і цивільний.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Сьогодні ворог знову обстріляв прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району на Чернігівщині", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки постраждали 56-річний водій місцевої пожежної охорони та 62-річний житель села. Обох чоловіків доправлено до медичного закладу.
- Внаслідок російської атаки по Ніжину 17 вересня, в День рятувальника, загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Ще двоє його колег поранені.