На Чернігівщині через обстріл РФ постраждали двоє людей

Унаслідок російського обстрілу у Семенівській громаді на Чернігівщині постраждав водій місцевої пожежної охорони і цивільний.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сьогодні ворог знову обстріляв прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району на Чернігівщині", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки постраждали 56-річний водій місцевої пожежної охорони та 62-річний житель села. Обох чоловіків доправлено до медичного закладу.