ГоловнаСвіт

​Фінляндія: винищувачі РФ в Естонії - спроба відволікти НАТО від України

"Її мета — змусити НАТО більше зосереджуватися на власній обороні", - вважає естонський міністр оборони.

​Фінляндія: винищувачі РФ в Естонії - спроба відволікти НАТО від України
російський винищувач, фото ілюстративне
Фото: facebook/Міноборони РФ

Поява російських винищувачів у повітряному просторі Естонії – це спроба РФ відволікти НАТО від України.

Таку думку озвучив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен, передає Yle.

Хякканен назвав цей інцидент «абсолютно безвідповідальною та неприйнятною поведінкою Росії». Він заявив, що Москва свідомо нарощує провокації, щоб перевіряти рішучість, єдність і готовність Заходу.

«Ми не можемо уникнути думки, що Росія намагається створити додаткову напругу. Її мета — змусити НАТО більше зосереджуватися на власній обороні, аби менше ресурсів залишалося для підтримки України», – наголосив міністр оборони.

За його словами, НАТО реагує оперативно: винищувачі Фінляндії, Швеції та Італії піднялися на перехоплення та супроводили літаки РФ за межі естонського повітряного простору.

Хякканен підкреслив, що для нейтралізації російських провокацій Альянсу потрібно значно посилити ресурси систем протиповітряної та протиракетної оборони, включно з протидією дронам.

  • Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС швидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії після інциденту в Естонії.
  • Тим часом країна запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.
  • Загалом із 2014 року російські військові літаки порушували повітряний простір Естонії понад 40 разів.
