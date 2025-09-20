​Фінляндія: винищувачі РФ в Естонії - спроба відволікти НАТО від України

"Її мета — змусити НАТО більше зосереджуватися на власній обороні", - вважає естонський міністр оборони.

Поява російських винищувачів у повітряному просторі Естонії – це спроба РФ відволікти НАТО від України.

Таку думку озвучив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен, передає Yle.

Хякканен назвав цей інцидент «абсолютно безвідповідальною та неприйнятною поведінкою Росії». Він заявив, що Москва свідомо нарощує провокації, щоб перевіряти рішучість, єдність і готовність Заходу.

«Ми не можемо уникнути думки, що Росія намагається створити додаткову напругу. Її мета — змусити НАТО більше зосереджуватися на власній обороні, аби менше ресурсів залишалося для підтримки України», – наголосив міністр оборони.

За його словами, НАТО реагує оперативно: винищувачі Фінляндії, Швеції та Італії піднялися на перехоплення та супроводили літаки РФ за межі естонського повітряного простору.

Хякканен підкреслив, що для нейтралізації російських провокацій Альянсу потрібно значно посилити ресурси систем протиповітряної та протиракетної оборони, включно з протидією дронам.