Трамп запускає “золоту картку” – посвідку на проживання в США, яку можна купити за мільйон доларів

Президент каже, що ця ініціатива зменшить податки та допоможе гасити державний борг. Адміністрація також планує запровадити Платинову картку Трампа – вона замінить туристичні візи.

У п'ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп оголосив, що «Золота картка Трампа» дозволить фізичним особам та корпораціям швидко отримати посвідку на проживання в США, передає Fox News.

Трамп запускає золоту картку на 1 мільйон доларів для отримання статусу резидента США через урядовий вебсайт.

На картці зображено портрет президента, Статую Свободи та американський прапор під золотим фоном, а з лівого боку написано «Золота картка Трампа».

«Занадто довго мільйони нелегальних іноземців прямували до нашої країни, а наша імміграційна система була зламана», – написав Трамп у дописі Truth Social. «Вже давно американський народ та американські платники податків почали отримувати вигоду від нашої легальної імміграційної системи».

Фізичні особи вже зараз можуть придбати картку за 1 мільйон доларів, а корпорації пізніше зможуть придбати картку за 2 мільйони доларів.

«Ми очікуємо, що золота картка Трампа дуже швидко принесе понад 100 мільярдів доларів», – написав Трамп. «Ці гроші будуть використані для зниження податків, проєктів, спрямованих на розвиток, та погашення нашого боргу».

Зацікавлені сторони можуть подати заявку на «ексклюзивні привілеї» на офіційному вебсайті trumpcard.gov.

Згідно з інформацією на сайті, заявники подадуть свої документи та сплатять невідшкодовний збір за обробку, що призведе до прискореного розгляду Службою громадянства та імміграції США.

Після цього посадовці проведуть поглиблену перевірку біографічних даних та перевірять потенційного власника картки.

Після схвалення заявника, Золота картка Трампа буде доступна для використання у всіх 50 штатах і територіях. Їм буде надано законний статус постійного резидента як власнику візи EB-1 або EB-2.

На вебсайті зазначається, що статус Золотої картки Трампа діє як віза і може бути скасований через загрозу національній безпеці та інші ризики.

Адміністрація також планує запровадити Платинову картку Трампа, яка дозволить окремим заявникам проживати в країні до 270 днів на рік без сплати податків на доходи, отримані не від США. Вона замінить туристичні візи.

Хоча платинова картка ще не випущена, на вебсайті зазначається, що заявникам слід негайно записатися в список очікування, оскільки їх заявки будуть оброблятися в порядку живої черги.